自民黨總裁選舉多數候選人要對外國人加強管制

中評社香港9月23日電／共同社報導，在日本自民黨22日舉行的黨總裁選舉候選人施政方針演講會上，除官房長官林芳正以外，5名候選人中的4人都提到了外國人政策。他們主張採取措施應對激增的訪日外國人，加強出入境管理與執法，對外國人及外國資本取得不動產加強管制等。在7月的參院選舉中，部分自民黨支持者被認為轉而支持了提出“日本人優先”的參政黨等勢力，提及外國人政策或意在爭取保守群體的支持。



“有人用腳踹奈良的鹿。”前經濟安全保障擔當相高市早苗在15分鐘的發言時間內，闡述外國人政策用了5分鐘以上，占到三分之一。她強調：“如果有外國人以踐踏日本人的情感為樂，我們就必須採取某些行動。為了守護自古以來的傳統，我將挺身而出。”她還稱：“接納與我們文化差異過大的人群這一政策必須加以反思。”



前經濟安保相小林鷹之指出：“部分不遵守規則的外國人令國民不安情緒升溫。”他認為除了實施更為嚴格的出入境管理外，還必須對取得包括涉及安全保障的重要土地在內的不動產加強管制。



前幹事長茂木敏充宣稱“將力爭把‘違法外國人清零’”，並明確表示“對不遵守規則的外國人將採取嚴厲措施”。他還示意將對取得不動產實施統一管理並在此基礎上採取應對。



農相小泉進次郎表示將強化應對外國人問題的指揮調度職能，稱“將直面不安情緒，逐一解決問題”。