秋分遇上辣椒　台胞在川體驗辣椒製作工藝

園區內新鮮采摘的辣椒（中評社 邱姿爽攝） 中評社成都9月24日電（實習記者 邱姿爽）秋分風清露冷間，當台灣的飲食巧思遇上四川的火辣土壤，會碰撞出怎樣的火花？9月23日上午，2025“四季看川”台灣⾃媒體⼈天府游記之秋游四川參訪團踏足位於成都郫都區安德鎮的“如此多椒”生態農場。這座由台商曹聖和與邱淑彥精心打造的有機農業基地，在豐收的節氣里，用火熱的辣椒，傳遞火一般的熱情，為這場煙火氣融合文化味的兩岸交流之旅拉開帷幕。



據經營者台商曹先生介紹，產業園內有來自世界各地的上百種辣椒，紅、黃、綠等色彩錯落分布，足以讓人感受到“如此多椒”的名副其實。台商團隊堅守有機初心，以堆肥黑科技、波斯菊與油菜花輪作養地等方式，在成都高溫多濕的氣候挑戰下，培育出兼具安全與風味的各類辣椒。台灣自媒體人們首先沉浸式體驗辣椒預處理工藝，指尖翻飛間為新鮮辣椒去蒂修形，見證從田間鮮椒到烘幹成精品的蛻變，感受每一顆辣椒背後的匠心。



隨後的“辣味嘗鮮”環節，更是一場味蕾的奇妙冒險。別出心裁的辣椒巧克力分出7種辣度，將絲滑與辛辣巧妙融合，辣椒仙貝則在酥脆中迸發椒香，獨特口感不僅讓眾人眼前一亮，更叫人“眼眶一紅”。不少台胞初嘗時被辣度“驚艶”，忙端起水杯緩解，鼻尖滲出細汗、眼角泛起微紅。更有台胞連連灌水之餘還打趣道：“以後夫妻之間吵架都各吃一口，馬上就停止‘戰爭’了——因為說不出話！”。



最動人的環節，當屬台胞們親手復刻台灣家常菜“剝皮辣椒雞湯”——剝皮辣椒的起源，則藏著一段溫暖的鄉土故事：早年台灣有一名葉媽媽在日月潭邊賣麵條，由於天氣寒冷，葉媽媽將辣椒烘烤後剝去外皮，制成醬料搭配面條，既能驅寒又添風味，後來剝皮辣椒逐漸發展成台灣家喻戶曉的美味，更有“台灣老干媽”的美譽。在工作人員的指導下，台灣自媒體人們將鮮嫩的跑山雞、台味十足的剝皮辣椒與醇厚高湯一同入鍋，雞湯的鮮香與辣椒的鮮爽漸漸交融。揭開鍋蓋的瞬間，香氣四溢，一口下肚，熟悉的台灣味道在舌尖蔓延，喚起心底的鄉愁與暖意，不少台胞直呼：“感覺回家了！”



體驗尾聲，台灣珍珠奶茶的清甜登場，用絲滑與清爽中和辣味，為這場“熱辣滾燙”的味覺之旅畫上圓滿句點。