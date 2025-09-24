秋分豐收季　台胞讚“一口嘗到家鄉甜”

尚青園生態農莊負責人台商楊阿凱向大家介紹果園（中評社 邱姿爽攝） 中評社成都9月24日電（實習記者 邱姿爽）秋分時節恰逢農民豐收節，在川台商楊阿凱的尚青園特色熱帶水果采摘園內果香四溢。園內台灣鳳梨、黃色火龍果、芋頭冬瓜等特色品種掛滿枝頭，不少到場台胞品嘗後直言：“口感和在家鄉吃到的基本沒有差別，一口就找回了熟悉的味道。”



這座果園源於台商楊阿凱退休後的“小巧思”：“我和愛人在川生活了20年，6年前退休的時候，我們想著既然自己懂農業，不如引進一些熱帶水果品種過來，自己做著玩。結果第二年水果一成熟就被搶著買，成都的人們太熱情了，根本不愁賣！”楊阿凱6年來始終專注台灣水果本土化種植。“四川夏季氣候和台灣相近，但也害怕冬季的‘打霜’凍傷水果。”楊阿凱介紹，為解決這一問題，團隊通過搭建大棚——冬季全棚覆蓋防霜凍，雨季半棚遮雨防病害，再搭配土壤改良技術，成功攻克引種難題，讓台灣水果在四川扎根結果。如今36畝核心種植區效益顯著：台灣鳳梨一畝可產3000個，按38元／個采摘價計算單畝收入近10萬元；火龍果一畝產量達7000斤，15元／斤售價讓畝收入同樣突破10萬元。“這裡的水果都不用運出棚售賣，‘足不出戶’就一掃而光！”



剛采摘的台灣鳳梨被切成小塊，金黃果肉汁水飽滿，台胞嘗後笑著說：“這個鳳梨跟我在台灣吃的一模一樣。”一旁的芭樂蘸上梅子粉，鹽分瞬間喚醒果肉深處的清甜，酸甜交織的口感在舌尖化開，人氣絲毫不減。除了水果品鑒，遊客還能提著籃子進大棚親手采摘，餐飲區更推出燒酒雞、鳳梨苦瓜雞等台灣經典養生湯品，搭配川味柴火雞，兩岸風味碰撞出獨特火花。



如今，果園已形成“種植＋采摘＋餐飲”多元模式，年均營業額超300萬元，團隊中台灣員工與大陸員工默契配合，“早不分台灣人、大陸人，大家一起打理果園，就像一家人。”未來，尚青園還將錨准養老產業，融入康養功能。省台辦、區台辦為果園提供的政策輔導、宣傳推廣等支持，讓台企在川發展無後顧之憂。



“希望更多台胞能來這裡嘗嘗‘家鄉味’，也歡迎更多台灣同胞來四川扎根，一起在鄉村振興裡闖出新路。”楊阿凱的話語裡，滿是對兩岸農業融合發展的期待。