台商：有機辣椒牽起川台融合與鄉村振興

四川立花苗生態農業科技有限公司創辦人曹聖和向參訪團介紹辣椒製作工藝（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京9月24日電（實習記者 邱姿爽）9月23日，2025“秋游四川”台灣自媒體人參訪團來到成都郫都區安德街道安寧村的“如此多椒”生態農場，農場以有機辣椒為核心，融合了台灣地區農業技術與美食文化。四川立花苗生態農業科技有限公司創辦人曹聖和接受記者採訪，分享台商在川深耕有機農業、助力鄉村振興的實踐。



為何選成都？曹聖和表示，成都的辣椒消費市場十分成熟、郫縣豆瓣醬產業聞名全國，“成都是一個很有挑戰，但也很有潛力的地方”。不過成都氣候對辣椒種植仍有不小挑戰，夏季近40℃、冬季低於12℃，超出了辣椒12－32℃的適宜生長區間，連續陰雨還易引發病害，但團隊也一直在堅持探索，通過技術手段克服這些困難。



“要實現鄉村振興，就要自己有創新。”曹聖和告訴記者，“如此多椒”生態農場正是搭上了“鄉村振興”的班車，得到了政府的大力扶持。但是在這座“以辣聞名”的天府之地，也需要不斷創新與進步：“舌尖上的美味，要創新、要有所突破。我們常常說‘一村一品’，這邊的郫縣豆瓣醬已經有三百多年的歷史了，同為辣椒產業的我們也要有自己的‘舌尖’創新。”曹聖和介紹說，農場推出了0－7級的辣度分級，並跨界研發出辣椒巧克力、辣椒果醬等創意產品：“我們有藍莓辣椒醬、芒果辣椒醬、草莓辣椒醬、金桔辣椒醬，我最喜歡金桔味的。”



曹聖和提到，農場融合了“台式辣椒”和“川式風味”，將台灣地區“人手一罐”的“剝皮辣椒”引入成都，制成罐頭，“大家都知道台灣地區有很多美味，比如鹵肉飯，剝皮辣椒同樣是一個很有潛力的創新產品，我們期待在這裡推廣更多的美味小吃，大家一想到這些小吃，口水就嘩地一下流下來！”



一條“從農田到餐桌”的完整體驗鏈，台商曹聖和與邱淑彥借助鄉村振興的”東風“，將台灣有機農業模式與成都本地產業相融合，台椒碰上川椒，讓兩岸美味碰撞出更多的可能。