韓國高端科研人才流向中國 學界呼籲制度改革

成都電子科技大學 中評社北京9月23日電／韓聯社報導，韓國高級科研退休人才流向中國的現象日益突出，引發關注。學界有觀點指出，政府應為退休科研人員繼續在校方支援下開展研究提供制度保障，以防人才外流。



據韓國科技界23日消息，韓國科學技術院（KAIST）電氣電子工程學院名譽教授宋翊鎬日前被聘為中國成都電子科技大學（UESTC）基礎及前沿研究所教授。值得關注的是，UESTC曾于2012年因研發可用於軍事目的的技術，被列入美國商務部的出口管制實體清單。



宋翊鎬1982年畢業于首爾大學電子工程系，于1987年在美國賓夕法尼亞大學獲得電子工程學博士，並於1988年在年僅28歲時就被聘為KAIST教授，創下最年輕教授紀錄。他曾憑藉其研究成果當選國際電氣電子工程師學會會士（IEEE Fellow）。



根據當地媒體報導，宋翊鎬尚未公開說明其赴華任教的理由。據悉，KAIST實施的退休教授研究制度規定，退休教授若要在校內繼續從事科研工作，需要每年承接3億韓元（約合人民幣153萬元）的科研項目，期限至70歲。考慮到宋翊鎬今年2月退休，他決定赴華或與退休後的研究環境有關。KAIST方面就此解釋稱，校方已于2023年取消了年齡限制和承接科研項目的相關條件。



除宋翊鎬之外，韓國前高等科學院副院長李淇明（北京雁棲湖應用數學研究院研究員，以下均為現任職位）、成均館大學高被引特聘講座教授李永熙（湖北工業大學材料與化學工程學院教授）、前首爾大學教授金修奉（中山大學物理學院教授）等韓國頂級科研人才去年紛紛前往中國，引發人才外流之憂。