紀欣：台灣早已光復 “地位未定論”可休矣

紀欣 中評社台北9月25日電（作者 紀欣）9月3日，為“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”，中國大陸舉行了閱兵典禮，表明要“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”，也向世界宣告：“加速建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐”。由於台灣人民在日據50年間不同形式的抗日運動從未間斷，對抗戰勝利做出貢獻，台灣光復又是抗戰勝利的重要成果，大陸勢必將在10月下旬隆重紀念台灣光復80周年。



巧的是，在台灣逐漸被淡忘的光復節最近受到各界高度關注，原因可能有二：一是被取消放假長達24年的光復節，今年將恢復放假；二是AIT發言人日前貿然提出“台灣政治地位未定論”，而民進黨秘書長徐國勇隨即附和說：“台灣沒有什麼光復節啦”。



還原歷史檔案可知，1945年10月25日上午，台灣省行政長官陳儀在“中國戰區台灣省受降典禮”完成後，透過廣播說：“從今天起，台灣澎湖列嶼正式重回中國版圖”。1946年10月18日，台灣省行政長官公署頒布命令，訂10月25日為“台灣光復節”，簡稱“光復節”，全省放假一天。質言之，在陳水扁2000年取消光復節放假前，台灣曾有54個年頭把10月25日當作法定假日。



曾擔任“內政部長”的徐國勇，當然不會不知道光復節的歷史，他刻意稱80年前接收台灣的“是同盟國，而非中國”，既是為附和AIT的“台灣地位未定論”，繼續民進黨長期以來“只提終戰，不提光復”的敘事，更想聯合美、日讓台灣置身於中國之外。只是，徐此話在一天內遭到96%的網民痛批，證明“光復”從未在台灣人民心中消失，雖然當年“張燈結綵喜洋洋，勝利歌兒大家唱”的景象未必再現，但台灣光復早已板上釘釘。

