中評關注：特朗普聯大最長演講堅拒全球主義

特朗普在聯合國大會演講拒絕全球主義 ABC視頻

中評社華盛頓9月23日電（記者 余東暉）自負自大、反復無常、信口開河、直截了當······特朗普23日早上作為美國總統在聯合國大會的第二次發言，充分展示了這位非典型領導人的非常規性格和執政風格。白宮稱，特朗普在聯合國演講的主旨是“捍衛主權，拒絕全球主義”。



聯合國大會的領導人發言限定15分鐘，但特朗普誇誇其談了57分鐘，是美國總統在聯合國最長的一次演講。雖然提詞器壞了，但這並沒有難倒特朗普。他經常脫稿即興發揮，並且把提詞器不管用和他坐的扶梯故障，當作他抨擊聯合國“沒用”的“證據”。



特朗普演講一上來就先自吹自擂一番，稱他執政8個月，美國就變成“世界上最火爆的國家，沒有其他國家能與之匹敵”；“美國擁有世界上最強大的經濟、最強大的邊境、最強大的軍隊、最牢固的友誼和最強大的精神。這確實是美國的黃金時代。”



八年前特朗普作為美國總統在聯大第一次發言時，特朗普同樣有過這種自我吹噓，當時還引起台下聽眾一片嘲笑，但今天台下卻一片安靜，因為過去幾個月，全世界確實感受到了特朗普的單邊主義給全世界帶來的震盪，儘管許多人對這是否意味著給美國帶來更強大有不同意見。