習近平出席新疆維吾爾自治區70周年慶典

9月23日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率中央代表團乘專機抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動。這是習近平走出艙門，向歡迎群眾揮手致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平率中央代表團23日下午乘專機抵達烏魯木齊，出席新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動。習近平作為中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席率中央代表團到新疆出席新疆維吾爾自治區成立慶祝活動，在黨和國家歷史上是第一次，充分體現了黨中央對新疆工作的高度重視、對新疆各族幹部群眾的親切關懷。



中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇同機抵達。



金秋時節，新疆大地處處洋溢著豐收的喜悅。烏魯木齊天山國際機場鼓樂喧天，氣氛熱烈。



14時20分許，習近平乘坐的專機在天山國際機場降落，等候在停機坪的新疆各族各界群眾熱烈歡呼。習近平走出艙門，向歡迎群眾揮手致意。



新疆維吾爾自治區黨委書記陳小江、自治區人民政府主席艾爾肯·吐尼亞孜、自治區人大常委會主任祖木熱提·吾布力、自治區政協主席努爾蘭·阿不都滿金、新疆生產建設兵團政委何忠友等在舷梯下迎候。習近平走下舷梯時，少先隊員獻上鮮花。各族群眾代表身著民族服飾，載歌載舞，歡迎總書記的到來，表達對總書記的衷心祝福。



烏魯木齊市充滿節日的喜慶氛圍。從機場到住地沿途主要街道兩旁花團錦簇、彩旗飄揚，各族群眾手持紅旗，齊聲歡呼，表達歡迎和感激之情。習近平向沿途群眾頻頻揮手、親切致意。



擔任中央代表團副團長的中共中央政治局委員、中央統戰部部長李幹傑，全國人大常委會副委員長雪克來提·扎克爾，國務委員諶貽琴，全國政協副主席王東峰，中央軍委委員劉振立，陪同出席活動的中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，中共中央書記處書記、國務委員王小洪等同機抵達。



中央代表團成員同期抵達，成員包括中央和國家機關有關部門，軍隊有關單位，內蒙古、廣西、西藏、寧夏4個自治區和對口支援新疆的有關省市負責同志等。

