國台辦9月24日例行發布會全文

國台辦於9月24日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）國務院台灣事務辦公室9月24日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就近期兩岸熱點議題答記者問。以下是記者會問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎大家參加國務院台辦例行新聞發布會。受台風“樺加沙”影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成人員傷亡和財產損失。在此，我們對不幸遇難的台灣同胞表示哀悼，向遇難者家屬及受傷人員表達慰問，並希望受災民眾早日恢復正常生產生活秩序。



現在請大家提問。



新華社記者：賴清德近日宣稱其有“三大使命”，包括“面對中國威脅要把台灣顧好”，“增加防務預算保護台灣人民生命財產安全”，“改變島內投資都在大陸、讓企業立足台灣布局全球”。對此有何評論？



陳斌華：賴清德又在渲染“大陸威脅”，又在鼓噪“以武謀獨”、“倚外謀獨”，又在阻撓限制兩岸交流合作，充分暴露其“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”的“台獨”本性。



賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，置廣大台灣同胞、企業利益福祉於不顧，變本加厲阻撓限制兩岸交流合作，強行推動兩岸經濟脫鈎斷鏈；無底線賣台媚外，任由外部勢力予取予求；在窮兵黷武的邪路上狂奔，不惜將台灣推向兵凶戰危的險境。其所言所行已嚴重損害島內企業和民眾的利益，如不思悔改，只會更加害慘台灣。

