國台辦答中評：兩岸關係變壞陸委會難辭其咎

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華24日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時指出，對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。



中評社記者提問說，近日，台灣議題研究中心民調指出，有70.2%的島內民眾認為近半年兩岸關係變壞，僅有9.1%認為變好。台陸委會對此稱，該民調與陸委會的民調相符，原因是“大陸的飛機天天飛來飛去，在民眾眼里兩岸關係當然會變壞”。對此有何評論？



“為什麼2008年至2016年台海風平浪靜，2016年5月以來台海日益風高浪急？”陳斌華指出，民進黨當局應該捫心自問、反躬自省。今年3月，賴清德悍然將大陸界定為“境外敵對勢力”，拋出所謂“17項策略”，猖狂挑釁大陸，煽動“反中抗中”，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢。這是對兩岸關係的嚴重破壞，是兩岸關係變壞的直接原因，充分坐實其是“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”。



陳斌華表示，至於民調顯示仍有9.1%的島內民眾認為兩岸關係變好，是因為我們積極響應要和平、要發展、要交流、要合作的兩岸同胞共同願望，積極破除障礙、推動兩岸交流合作，也是那些對兩岸關係發展充滿期待、敢於衝破民進黨當局阻撓的同胞用實際行動換來的。



陳斌華指出，陸委會是台灣當局專責處理兩岸事務的部門，主責主業本是推動兩岸協商對話、促進兩岸交流交往，現在卻不務正業，成了煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流交往的急先鋒。對於近半年來兩岸關係變壞，陸委會難辭其咎。



