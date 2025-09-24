國台辦：民進黨跪美賣台難逃被美吃幹榨盡

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華24日在例行新聞發布會上應詢表示，越來越多的事實讓台灣民眾認識到，美國奉行的永遠是“美國利益優先”。民進黨當局以民眾福祉和島內經濟前景為代價對美獻媚輸誠，最終難逃台灣被美國吃幹榨盡的結局。



有記者提問說，台美關稅談判尚未完成，台灣農產品訪問團日前在美國與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元（約新台幣3010億元）的農產品。有島內輿論抨擊，賴清德當局是將此作為“貢品”獻美，只會進一步掏空台灣。對此有何評論？



陳斌華表示，面對美國的經濟霸凌，民進黨當局一味妥協退讓、討好獻媚，任由其予取予求。大家都很清楚，在台灣農漁業者的辛勤勞作下，台灣農產品十分豐富。大量採購美國農產品，必然衝擊台灣農產品市場，打擊台灣農產品的價格和銷路，影響台灣農漁業者的收入。民進黨當局這種“跪美賣台”的行徑，將把台灣變成美國農產品的傾銷地，嚴重損害台灣農漁業發展。



（後方支援記者：海涵）