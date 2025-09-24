國台辦：台參與國際組織必須按一中原則處理

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華24日例行新聞發布會上應詢表示，民進黨當局勾連外部勢力編造各種理由要求參與國際民航組織大會等活動，真實目的是挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局，其政治伎倆和挑釁行徑必將遭到堅決挫敗。



有記者提問說，美國參議員克魯茲致函美國國務卿魯比奧和交通部長達菲，希望讓台灣加入國際民航組織（ICAO）。民進黨當局對外交往部門負責人林佳龍表示感謝，稱“大陸阻撓台灣參與國際民航組織，已對全球飛航安全造成潛在風險”。對此有何評論？



陳斌華表示，關於台灣地區參與國際組織包括國際民航組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。台灣作為中國的一部分，無權加入國際民航組織。民進黨當局勾連外部勢力編造各種理由要求參與國際民航組織大會等活動，真實目的是挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局，其政治伎倆和挑釁行徑必將遭到堅決挫敗。



陳斌華指出，我們始終重視台灣同胞在民航領域的需要，台灣地區獲得國際民航組織標準和建議措施及相關資料的渠道是暢通的，台灣地區與世界許多城市通航便利。事實證明，台灣航空安全及與其他地區的航空往來，與民進黨當局是否參與國際民航組織活動毫無關係。



