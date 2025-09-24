國台辦：中國對台灣海峽享有主權、管轄權

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華24日在例行新聞發布會上表示，台灣是中國的一部分，海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。大陸海警在相關海域執法巡查是合法正當之舉。



有記者提問說，近日，台“海委會主委”管碧玲稱，“中國進入台管轄海域的行為多為騷擾，而不是執法；執法權牢牢掌握在台方手中”；“大陸越界漁船甚至被發現毒魚、破壞栖息地等行為”；希望能與大陸共同合作應對金門、馬祖等地海洋廢棄物治理問題。對此有何評論？



陳斌華表示，台灣是中國的一部分，海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。大陸海警在相關海域執法巡查是合法正當之舉，目的在於維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。民進黨當局膽敢挑釁滋事，必須承擔由此引發的一切後果。



陳斌華指出，金門、馬祖及相關島嶼周邊海域，長期以來均為兩岸漁民共同作業的傳統捕撈海區。大陸方面一向高度重視漁業資源和海洋生態環境保護，積極採取有效措施，促進海洋漁業可持續發展，保護相關海域生態環境。



（後方支援記者：海涵）



