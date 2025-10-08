中評編譯：慶州APEC　韓外交迎首戰考驗

APEC峰會將在韓國慶州舉辦（網絡資料圖） 中評社首爾10月8日電（記者 崔銀珍編譯）《東亞日報》9月22日的專欄中，首爾大學政治外交學系教授全在晟（音）指出，隨著中美兩國首腦將在即將於10月在慶州舉行的APEC領導人會議期間會晤，此次會談或將成為重塑雙邊關係的關鍵分水嶺。他同時強調，在中美合作與競爭交織的格局下，作為主辦國的韓國正面臨如何發揮“橋梁”作用這一充滿挑戰性的課題。全教授指出，唯有通過融合務實與願景的外交論述，不僅代表大國的利害關係，更應體現國際社會的共同期待與未來願景，韓國才能真正實現實質性的橋梁外交。全文編譯如下：



唐納德·特朗普總統與中國國家主席習近平已達成共識，將於10月下旬在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議期間舉行會晤。這將是特朗普第二任期政府成立以來，兩國元首首次面對面會談。



特朗普總統長期以來以超高關稅政策為主要手段，持續批評中國的不公平貿易行為及違背承諾的做法。即將於11月10日到期的對華關稅談判也已進入最後階段。另有報導稱，美國已完成《國家防務戰略》（NDS）文件，其中明確提出對中國實施全面軍事遏制的方針。上周，特朗普總統在與習近平主席通話後表示，雙方在包括TikTok（抖音）協議在內的貿易、芬太尼、俄烏戰爭等多個議題上取得了積極進展。此次慶州APEC會議是否能成為重塑中美關係的關鍵轉折點，備受國際社會關注。



美國的對華戰略迄今尚未形成清晰的路線圖與最終目標。概括而言，這是一套呈現三重面貌的戰略架構。其一，是傳統路線：將中國視為唯一的戰略挑戰者，跨黨派施壓以維持美國的全球主導地位。其二，是以關稅為核心工具，旨在重塑美國經濟基礎的經濟優先路線。其三，則涉及特朗普總統個人利益的考量——他試圖塑造“世界和平締造者”的形象，以鞏固國內政治地位並謀求個人利益。

