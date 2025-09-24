旅遊業持續下滑　美“娛樂之都”樂不起來了

中評社北京9月24日電／據新華社報道，街頭遊客少了，酒店空房多了，連傲視全球博彩業的衆多賭場也失去了往日熙攘的人群。這是記者近期到號稱美國“娛樂之都”和“賭城”的內華達州拉斯維加斯市出差最直觀的印象。



該市最繁華的拉斯維加斯大道上，密布著超大規模的豪華酒店及大型賭場。但從近期遊客流量、酒店入住率等指標看，被廣泛視為“美國經濟晴雨表”的拉斯維加斯，不景氣的形勢已非常明顯。



據拉斯維加斯會議與遊客管理局的數據，今年以來，拉斯維加斯遊客數已連續7個月下跌。6月和7月，遊客人數分別同比大跌11.3%和12%，酒店入住率分別下降6.5%和7.6%。



不少當地旅遊從業者對遊客持續減少表示憂慮。米高梅公園酒店的工作人員傑茜卡告訴記者，最近幾個月，拉斯維加斯大道上人流量明顯減少，即使周末也不例外。以前，酒店內的幾家咖啡館和餐廳到就餐時間都會排起長隊，但最近基本不用排隊。她說，衹有在附近的體育館舉行體育賽事或者大型音樂會時，才會恢複一些人氣。



她還注意到外國遊客人數明顯減少。據美國媒體報道，6月拉斯維加斯國際遊客數量同比減少13%。她發現，外來遊客停留時間也變短，不論參加展會還是觀看演出，幾乎是“卡著點”離開，不像往年那樣多待幾天放鬆一下。



維珍酒店的一位酒保抱怨道，外國遊客明顯少了，連帶酒吧生意也變差了，“沒客人了，小費也就沒了”。這位60歲出頭的酒保說，如果生意繼續冷清，不如早點退休。



依靠旅遊業的許多當地中小企業也都感受到遊客減少帶來的生存壓力。一家提供高端旅遊交通服務公司的負責人喬納森·西蒙對當地電視台說，旅遊業下滑對拉斯維加斯所有行業都造成影響，該公司業務量下降了60%，公司被迫縮減車隊規模以努力維持收支平衡。

