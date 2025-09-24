【
台風“樺加沙”襲擊菲律賓
http://www.CRNTT.com
2025-09-24 14:35:44
9月22日，在菲律賓卡加延省，救援人員幫助受災居民撤離。（圖片來源 新華社）
中評社北京9月24日電／據新華社報導，超強台風“樺加沙”22日登陸菲律賓北部，帶來大風和強降雨，導致呂宋島本格特省的一處公路發生山體滑坡。當天，首都大馬尼拉地區及全國29個省份的政府機構和學校全面停工停課。為應對台風可能引發的次生災害，地方政府已緊急疏散1萬餘名居民。
