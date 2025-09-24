國台辦：兩岸相向而行　共同話語定越來越多

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華24日在例行新聞發布會上應詢表示，只要兩岸同胞相向而行，共同話語一定會越來越多，共同願景一定會越來越光明。



有台媒記者提問說，民進黨推動“大罷免”慘敗後，賴清德雖呼籲團結，實際卻變本加厲操弄意識形態，諱言抗戰勝利，鼓噪“終戰說”粉飾日本殖民統治，配合美國炒作“台灣地位未定論”，甚至公然否定“台灣光復節”等，遭到大陸強烈譴責。請問發言人是否有這種感覺，“大陸走陽關道，賴當局要過獨木橋”，兩岸要相向而行變得更加困難？這也令人憂慮，兩岸間共同話題越來越少，“似乎正在分道揚鑣”。對此有何評論？



陳斌華指出，我們走的是國家統一、民族復興的陽關大道，符合中華民族整體利益，也符合兩岸同胞的根本利益，前景光明。而賴清德當局走的是分裂國家、背叛民族的“台獨”邪路，如一意孤行，只會墜入深淵、粉身碎骨。



陳斌華說，當前，賴清德當局變本加厲操弄意識形態，歪曲抗戰歷史真相，否定抗戰勝利成果，淡化否認台灣光復的歷史意義，無底線跪美媚日，鼓噪“台灣地位未定”謬論，甚至叫囂“沒有台灣光復節”，圖謀為“台獨”分裂尋找依據、借口，蓄意升高兩岸敵意對立。這是導致台海形勢緊張的根本原因，也是阻礙兩岸對話的最大障礙。



陳斌華表示，台灣和大陸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們堅持一個中國原則和“九二共識”，願意在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係發展、推進祖國統一進程。只要兩岸同胞相向而行，共同話語一定會越來越多，共同願景一定會越來越光明。



（後方支援記者：海涵）





