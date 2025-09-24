美財長稱準備大規模有力為阿提供金融支持

8月27日，在阿根廷洛馬斯德薩莫拉市，阿根廷總統米萊（前右一）參加助選活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／據新華社報導，美國財政部長貝森特22日說，美國已準備好以“大規模有力”行動為阿根廷提供金融支持，但具體措施將在美國總統特朗普23日在紐約聯合國大會期間會晤阿根廷總統米萊後公布。



阿根廷金融市場在本月初一場地方選舉後陷入動蕩，這場選舉給米萊政府對10月國會中期選舉的期許蒙上陰影。分析人士認為，美國政府支持阿根廷，意在提振米萊選情。



強力支持



貝森特當天早些時候經由社交媒體表示，為穩定阿根廷金融，所有選項都擺在桌面上，包括但不限於本幣互換、直接購買貨幣，以及用美國財政部“外匯穩定基金”購買以美元計價的政府債券。



米萊隨後經由社交媒體感謝美國政府“無條件支持阿根廷民眾”。美國為最大股東的國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃也歡迎貝森特表態。



貝森特22日晚些時候告訴媒體記者，將視市場和資金流向情況來判定美國是否應即刻採取行動，但沒有人應質疑本屆政府與他本人的決心。他未透露美國可能採取的具體舉措，只說將是“大規模有力”行動。貝森特同時僅代表美國財政部表示，美方行動不會附帶超出阿根廷當前與國際貨幣基金組織所簽貸款協議條款的新要求或條件。



據路透社報導，阿根廷今年4月與國際貨幣基金組織簽署為期4年的200億美元貸款協議，協議要求阿根廷取消貨幣管控、放寬對阿根廷比索的匯率限制。



阿根廷外交部長赫拉爾多·韋特海因22日也向阿根廷米特雷廣播電台證實，阿美雙方正就金融支持事宜磋商，但貸款金額遠低於外界傳言的300億美元。



據美國《華爾街日報》報導，美國財政部“外匯穩定基金”創辦於上世紀30年代，財長獲國會授權可全權動用相關資金，為面臨嚴重資金困難的外國提供貸款。如果貝森特決定動用這一基金，將標誌美國政府對阿根廷援助的“重大升級”。

