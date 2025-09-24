國台辦：所謂“中華民國台灣”根本不存在！

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月24日電（記者 陳思遠）就台陸委會主委邱垂正竄美期間不當言論，國台辦發言人陳斌華24日在例行新聞發布會上駁斥，民進黨當局妄圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”，違背島內主流民意，出賣民族根本利益，不會得逞，注定失敗。



有記者提問說，台陸委會主委邱垂正竄美期間稱，大陸應正視“中華民國台灣”存在的事實，放棄“對台軍事脅迫與統戰滲透”，選擇“平等、和睦、和平、對話、共贏”的方式處理兩岸關係，與台灣“民選政府”展開對話；鼓吹台灣的戰略重要性與美國利益息息相關，“台灣是抵禦威權中國擴張的前線”，若大陸“武力並台”將威脅美國安全與繁榮。對此有何評論？



陳斌華表示，所謂“中華民國台灣”根本不存在！無論歷史、法理還是事實，都證明兩岸同屬一個中國、台灣是中國一部分。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷勾連外部勢力謀“獨”挑釁，是導致台海局勢緊張動蕩的根源所在。其所謂“大陸威脅”、“民主對抗威權”虛假敘事完全是顛倒黑白，所謂“平等對話”是企圖在不承認“九二共識”的情況下恢復兩岸對話協商，完全是包藏禍心、白日做夢。



陳斌華指出，體現一個中國原則的“九二共識”是兩岸對話協商的政治基礎。民進黨當局一邊宣稱願意對話交流，一邊大肆鼓吹“台獨”分裂謬論，這種自相矛盾的做法，說明其完全沒有恢復兩岸對話協商的誠意，不過是惺惺作態，企圖欺騙台灣民眾。民進黨當局“倚外謀獨”，一味迎合美國利益需求，無原則貼靠，無底線賣台，甘當棋子，其言其行真是可悲又可恥。



陳斌華強調，“台獨”是絕路，統一擋不住。民進黨當局妄圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”，違背島內主流民意，出賣民族根本利益，不會得逞，注定失敗。



（後方支援記者：海涵）

