美國再揮制裁大棒　巴西批“又一次侵略”

這是7月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國財政部大樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／據新華社報導，美國政府22日就巴西前總統雅伊爾·博索納羅被判刑入獄一事繼續揮舞制裁大棒，對准巴西總檢察長、主持審理博索納羅案件法官的妻子以及多名司法官員。



巴西方面批評美方此舉違反國際法，干涉巴西內政和司法。巴西檢方當天還因博索納羅之子游說美方施加制裁對他提出指控。



美國財政部22日宣布，依據《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁巴西聯邦最高法院法官亞歷山大·德莫賴斯的妻子維維安娜·巴爾西·德莫賴斯以及與她有關聯的一家金融機構。



本月11日，巴西最高法院宣布博索納羅策劃政變罪名成立，判處他入獄27年零3個月。審理此案的5名法官中，德莫賴斯等4人認定博索納羅有罪。



早在案件審理過程中，美方就已向巴方施壓，宣判後又稱德莫賴斯把司法“武器化”“政治化”和“壓制言論自由”。德莫賴斯已於7月遭美方制裁。



路透社22日援引美國政府一名高級官員的話報導，美方還吊銷了巴西總檢察長若熱·梅西亞斯和另外5名巴西司法官員的簽證，其中3名司法官員是德莫賴斯的前任或現任助手。梅西亞斯證實自己遭美方“不公正攻擊”。



另外，巴西衛生部長亞歷山大·帕迪利亞19日宣布取消訪美計劃，原因是美方對他進行簽證限制。泛美衛生組織定於9月底至10月初在華盛頓召開會議。帕迪利亞原計劃陪同巴西總統盧拉先赴紐約參加第80屆聯合國大會，再前往華盛頓參加這次會議。然而美國政府發放的簽證僅允許帕迪利亞前往紐約，並只能在下榻的酒店與聯合國總部之間有限區域內活動。



美國財政部長貝森特22日還威脅，美方可能制裁更多巴西官員和機構。

