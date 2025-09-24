﻿英偉達擬向OpenAI投資7800億

中評社北京9月24日電／據大公報報導，綜合美聯社、路透社報導：美國芯片巨頭英偉達行政總裁黃仁勳22日表示，英偉達計劃向人工智能公司OpenAI投資1000億美元（約7800億港元），雙方共建大規模人工智能（AI）數據中心，以提高算力。消息公布後，英偉達股價上漲4.4%，創下盤中歷史新高。



根據雙方簽署的協議，英偉達為OpenAI建設並部署至少100億瓦算力的數據中心，並配備英偉達芯片，用於訓練和運行下一代模型，用電規模相當於美國800萬戶家庭的用電量。黃仁勳表示，該項目相當於400萬到500萬個圖形處理器（GPU），約等於該公司今年的總出貨量，是去年出貨量的兩倍。首個英偉達系統將於2026年下半年部署，採用英偉達Vera Rubin平台。若英偉達與OpenAI達成最終合作協議，英偉達計劃第一階段投資100億美元，按OpenAI當前5000億美元估值計算，相當於英偉達對後者持股2%。



英偉達近期在投資AI行業相關企業動作頻頻。英偉達18日宣布斥資50億美元入股英特爾，並將與其合作研發芯片。英偉達還向英國數據中心初創公司Nscale投資了近7億美元，打造英國版的“星際之門”。



不過，分析人士稱，投資的具體時間表和細節仍有很大的不確定性。另有分析認為，鑒於英偉達目前在芯片行業的份額，對OpenAI進行大規模投資可能會導致反壟斷審查。