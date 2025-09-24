觀眾不滿迪士尼決定　美國名嘴節目復播

中評社北京9月24日電／據大公報報導，綜合CNBC、《華盛頓郵報》報導：美國名嘴Jimmy Kimmel在節目《Jimmy Kimmel Live》中就保守派網紅柯克遇刺案發表爭議性言論，迪士尼旗下的美國廣播公司（ABC）隨即宣布，將對其節目進行無限期停播，引發外界強烈批評。迪士尼22日宣布，該節目將於23日恢復播出。



迪士尼在聲明中稱，停播Jimmy Kimmel的節目是避免國家在激動時刻再火上澆油，並認為他對柯克被殺的言論不合時宜。兩名知情人士透露，迪士尼行政總裁艾格及迪士尼娛樂主席沃爾登與Jimmy Kimmel深入溝通後，決定在9月23日恢復播出節目。



早前，Jimmy Kimmel於15日播出的節目中說：“我們看到MAGA陣營這群人可謂毫無底線，他們試圖和殺害柯克的那個小子撇清關係，並想盡辦法從這件事中獲取政治利益。”相關言論引發保守派的強烈不滿，ABC隨即宣布無限期停播該節目。特朗普在社交平台上發文為停播叫好，更呼籲解雇其他主持人。



不過，迪士尼的停播決定惹來廣泛批評，Jimmy Kimmel的支持者呼籲用戶取消訂閱Disney+服務以表達不滿，有關“如何取消 Disney+”在谷歌搜索引擎的搜索量累計飈升至過去12個月以來的新高。包括湯漢斯、梅麗史翠普等逾400位荷里活影星簽署了公開信支持Jimmy Kimmel，並反對ABC的停播決定。據悉，Jimmy Kimmel在節目復播時，將回應上述爭議言論。