蘇丹內戰影響外溢威脅地區穩定

6月26日，蘇丹難民由蘇丹北達爾富爾州入境乍得東部城市蒂內後到達聯合國難民署註冊中心。（圖源：新華社） 中評社北京9月24日電／據新華社報導，因權力分配矛盾引爆戰火，蘇丹武裝衝突自2023年4月持續至今，地緣政治博弈導致局勢更為複雜，這個內憂外患的國家深陷困局。隨著難民潮席捲鄰國，地區極端組織乘機做大，蘇丹內戰的影響正在外溢，威脅地區穩定。



權力爭奪激化矛盾



蘇丹曾是非洲國土面積最大的國家，也一度是非洲增長速度最快的經濟體之一。然而，自1956年獨立以來，蘇丹飽受政變與內戰困擾。尤其是2019年4月，統治長達30年的巴希爾被迫下台後，蘇丹政權歷經更迭、紛爭不斷，始終未能建立有效文官政府和中央權威，反而陷入持續動蕩之中。



蘇丹現有約570個部落，分為57個民族，使用114種語言。殖民時期，英國將蘇丹部落政治化，通過授予頭銜與特權籠絡部落首領，賦予部落法律權力，推行間接統治。蘇丹武裝部落視戰爭為生活常態與經濟手段，既可從中獲利，也能提升社會地位。儘管教育普及削弱了部落的部分權威，但以民族、出身和土地所有權為核心的部落認同至今仍主導蘇丹人的心態。



蘇丹一直以首都喀土穆為中心、由尼羅河沿岸少數精英掌權，西部達爾富爾等邊緣地區缺少政治代表權和資源掌控，因而引發兩次南北內戰、達爾富爾衝突等。



分析人士認為，2023年4月爆發的武裝衝突既非左翼與右翼的對抗，也不是政黨間的激烈交鋒，更無關宗教矛盾，其本質是權力分配的矛盾。



蘇丹武裝部隊由布爾漢領導，快速支援部隊則由達加洛指揮。兩支武裝曾一起鎮壓叛軍，並於2019年聯合推翻巴希爾政權，開啟蘇丹新的政治進程。之後，布爾漢與達加洛政見不合，因軍隊整編和權力分配的矛盾激化，從“戰友”變為“勁敵”。



同時，蘇丹實行多黨制，全國至少有80個合法登記的政黨。軍隊、反對派武裝、民族和宗教團體等多方勢力交織，為解決蘇丹武裝衝突帶來挑戰。