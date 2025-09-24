哈梅內伊：與美國談判無益於伊朗國家利益

中評社北京9月24日電／據新華社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊23日晚發表電視講話說，“伊朗沒有核武器”，在當前形勢下，與美國談判無益於伊朗國家利益。



哈梅內伊表示，伊朗的鈾濃縮活動在改善民生上有效且有益，濃縮鈾已廣泛應用於農業、工業、醫療、環境等領域，包括發電。“我們沒有核武器，而且決定不製造或使用核武器”，伊朗的濃縮鈾純度可以達到60%，並不追求西方所謂製造核武器所需的90%高純度濃縮鈾。



他說，以色列和美國今年6月對伊朗核設施的轟炸不會阻礙伊朗鈾濃縮活動，緣由是伊朗已經掌握這一技術，有數十名甚至數百名鈾濃縮專家。“伊朗沒有屈服於壓力，將來也不會。”



哈梅內伊說，當前形勢下，與美國談判“反而可能造成重大、有時是不可挽回的損失”。美方先前在談判中提出過分的要求，並自行宣布什望談判能夠導致伊朗停止核活動和鈾濃縮活動，實際上是預設談判結果。這不是談判，而是“強加於人的命令”。



哈梅內伊提到，美方官員近日還要求伊朗放棄短、中、遠程導彈，意圖剝奪伊朗在遭到襲擊後打擊中東地區美軍基地的能力。他還提到，美國2018年違背解除對伊朗制裁的承諾，單方面退出2015年達成的伊朗核問題全面協議。



美國和伊朗自今年4月以來舉行五輪由斡旋方阿曼居中傳話的間接談判，雙方在鈾濃縮等核心議題上分歧巨大。第六輪談判原定於6月15日舉行，因以色列突襲伊朗而取消。以伊12天衝突期間，美國轟炸伊朗核設施，作為回擊，伊朗用導彈打擊美軍駐卡塔爾烏代德空軍基地。為施壓伊朗與美國恢復談判，英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反伊核協議為由，啟動“快速恢復制裁”機制。9月19日，安理會未能通過旨在繼續解除對伊朗制裁的決議草案。