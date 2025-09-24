民眾慶祝承認巴勒斯坦國　同日中方物資運抵

9月23日，在約旦河西岸城市納布盧斯，民眾揮舞巴勒斯坦領導人阿拉法特和阿巴斯畫像參加慶祝活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／據新華社報導，巴勒斯坦約旦河西岸多個城市23日舉行集會和遊行活動，慶祝多國承認巴勒斯坦國，同時繼續聲援加沙地帶民眾。同一天，中國政府援助加沙地帶的食品大部分已經運抵。



“任重道遠，但決心堅定”



新華社記者23日中午在約旦河西岸中部城市拉姆安拉的市中心廣場上看到，數百名巴勒斯坦人、國際媒體人士和志願者參加了集會。人們揮舞巴勒斯坦國旗和近日宣布承認巴勒斯坦國的國家的國旗。現場一條高高掛起的橫幅上寫著：“感謝國際社會支持巴勒斯坦人民自由和獨立權利的立場”。



參加集會的巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員會成員薩布裡·賽達姆告訴記者，對巴勒斯坦人民而言，這是歡慶的日子。巴勒斯坦人民對所有勇敢發聲反對以色列占領的國家“致以崇高敬意”。



賽達姆說，目前的首要任務是加沙地帶停火，隨後是加沙地帶重建。“我們任重道遠，但決心堅定。”



歐洲議會前副議長路易莎·莫爾甘蒂尼在集會現場告訴記者，多個西方國家承認巴勒斯坦國，這是重要一步。巴勒斯坦人應當自主選擇未來。莫爾甘蒂尼呼籲西方國家採取更多行動支持巴勒斯坦人的自決權。



在22日舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議期間，法國、比利時、安道爾、盧森堡、馬耳他、摩納哥宣布承認巴勒斯坦國。前一天，英國、加拿大、澳大利亞、葡萄牙已作出同樣宣布。



中國援助食品運抵加沙



新華社記者23日從約旦哈希姆慈善組織獲悉，今年2月啟運的中國援加沙地帶6萬個食品包中，約5.5萬個已分批運抵，剩餘部分將於近期運往加沙地帶。

