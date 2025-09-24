印尼與歐盟簽署全面經濟夥伴關係協定

9月23日，印度尼西亞經濟統籌部長艾爾朗加·哈爾塔托（右二）和歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇（左二）出席在巴厘島舉行的簽署《印尼-歐盟全面經濟夥伴關係協定》新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月24日電／據新華社報導，印度尼西亞和歐盟23日在印尼巴厘島正式簽署《印尼-歐盟全面經濟夥伴關係協定》。



印尼經濟統籌部在聲明中表示，該協定涵蓋貨物、服務和投資等領域的貿易自由化。在貨物貿易方面，雙方承諾取消超過98%的關稅稅目和占進口總額99%的關稅，預計印尼的棕櫚油、咖啡、紡織品、鞋類和家具等主要出口產品將從中受益，高科技產品和數字貿易也有望迎來新機遇。



聲明說，印尼政府的目標是通過該協定實施實現對歐盟出口增長60%，拉動國民收入增加28億美元。根據印尼官方統計，2024年印尼與歐盟的雙邊貿易額達301億美元。



歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇指出，協定不僅涵蓋數字貿易便利化措施，還著力推動關鍵原材料供應鏈多元化。協定將助力印尼紡織、家具和鞋類等產業發展，同時為歐盟汽車和食品產業拓展市場。



印尼經濟統籌部長艾爾朗加·哈爾塔托表示，該協定標誌著印尼與歐盟的雙邊關係發展進入新階段，預計將催生更多公平與可持續的貿易投資合作。印尼將加快法律審查和相關程序，力爭使協定於2027年1月1日正式生效。



據悉，印尼-歐盟全面經濟夥伴關係協定談判始於2016年。今年7月，雙方就最終協定達成政治協議。印尼成為繼新加坡和越南之後，第三個與歐盟簽署全面經濟夥伴關係協定的東南亞國家。



