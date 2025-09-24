特朗普稱止痛藥導致自閉症　醫學界駁斥

中評社北京9月24日電／據大公報報導，綜合路透社、美聯社報導：美國總統特朗普22日聲稱，孕婦不應服用止痛藥“泰諾”（成分為“撲熱息痛”或稱“對乙醯氨基酚”），因為會增加孩童患自閉症風險，另稱12歲以下毋須接種乙肝疫苗。醫學專家批評稱，此番言論毫無科學根據且不負責任。



特朗普當天在白宮發布會上宣布，美國食品藥品監督管理局（FDA）將很快通知醫生，使用泰諾“可能與自閉症風險增加”有關，女性在懷孕期間應避免使用這類止痛藥，也應避免給孩童服用泰諾。他還稱，如果孕婦不服用泰諾就“無法挺過去”，則應當限制攝入量。



泰諾製造商Kenvue當天在聲明中回應說，孕婦可能面臨更危險的選擇，要麼發燒、要麼使用風險更大的止痛藥。



研究人員表示，沒有確鑿的科學證據表明，使用泰諾與自閉症之間存在聯繫。根據美國母嬰醫學協會的說法，孕婦在妊娠的頭三個月出現發燒症狀，會增加流產、早產和其他問題的風險。紐約大學生物倫理學家卡普蘭批評特朗普的言論“毫無證據、充滿謠言，是徹頭徹尾的謊言和危險的建議。”



FDA隨後發出的指導意見措辭相對留有餘地，指出“因果關係尚未確定”，只建議孕婦發燒時“盡量減少使用”。不過，FDA當天宣布，正嘗試批准亞葉酸作為自閉症的治療方法，包括美國兒科學會和美國婦產科學院在內的數十個醫學團體予以批評，稱目前的研究並不充分。



特朗普還建議對兒童接種疫苗作出重大修改，他聲稱乙肝主要通過性接觸傳播，因此孩童12歲之後再接種即可。世界衛生組織等機構皆建議新生兒出生24小時內接種首劑乙肝疫苗，以防止母嬰之間傳播。