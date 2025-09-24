﻿美政府擬全面制裁國際刑事法院

中評社北京9月24日電／據大公報報導，據路透社報導：知情人士22日披露，為報復國際刑事法院（ICC）對以色列在加沙犯下戰爭罪的調查，美國政府考慮最快本周內對ICC實施全面制裁。美國此前已對多名ICC檢察官和法官實施制裁，對該法院實施全面制裁將意味著事態嚴重升級。



一名知情人士表示，ICC官員已召開緊急內部會議，討論全面制裁可能產生的影響。如果ICC作為一個實體受到美國制裁，其日常運作，包括工資發放、銀行賬戶權限、在電腦上使用常規辦公軟件等均會受到影響。據悉，為減輕潛在損失，ICC本月已提前為員工發放了2025年全年的工資。



去年11月，ICC起訴以色列總理內塔尼亞胡及前防長加蘭特，指控他們在加沙犯下戰爭罪。內塔尼亞胡指責ICC“反猶太”。今年1月特朗普上台後，已對ICC實施多輪制裁，制裁對象包括3名檢察官和6名法官，具體措施包括凍結他們的在美資產、禁止他們及家人進入美國等。ICC譴責美方此舉破壞法院的獨立性和司法公正。



另外，巴西外交部22日對美國制裁巴西聯邦最高法院法官德莫賴斯的妻子及一家與其有關聯的機構表示“強烈憤慨”。巴西聯邦最高法院11日裁定該國前總統博索納羅策劃政變罪名成立，獲刑27年零3個月。特朗普一直聲稱博索納羅遭“政治迫害”，並就此案向巴西施壓，要求釋放博索納羅。巴西外交部批評美國以不實理由作為採取制裁的依據，再度干涉巴西內政。