聯大呼籲“兩國方案”　美國卻“違抗世界”

聯大多國呼籲落實“兩國方案”（圖源：央視新聞） 中評社北京9月24日電／據央視新聞報導，23日，在第80屆聯合國大會一般性辯論開幕當天，多國領導人呼籲立即在加沙地帶實現停火、落實“兩國方案”。中國代表當天在安理會舉行的巴勒斯坦問題高級別會議上強調，必須立即結束加沙慘劇。



自本輪巴以衝突爆發以來，美國一直採取偏袒以色列的立場遭多方批評。此前，英國、加拿大、澳大利亞等西方國家紛紛表態承認巴勒斯坦國，這些美國的傳統盟友在這一問題上與美國的分歧正在加劇。有網友評論：也許是美國在違抗世界。



多國領導人呼籲落實“兩國方案”



“兩國方案”是指巴勒斯坦和以色列分別建國，兩國和平共存。國際社會普遍認為，解決巴勒斯坦問題的唯一出路是落實“兩國方案”，即建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。



當地時間23日，在第80屆聯合國大會一般性辯論開幕當天，多國領導人呼籲盡快停火，落實“兩國方案”。



印度尼西亞總統普拉博沃當天表示，要實現真正的和平，就必須承認獨立的巴勒斯坦國，也必須尊重和保證以色列的安全。唯一的解決方案是“兩國方案”。



土耳其總統埃爾多安當天呼籲更多國家採取行動承認巴勒斯坦國。他表示，種族滅絕在加沙地帶持續了超過700天，加沙地帶的平民正在被殺害。必須立即在加沙地帶實現停火，人道主義援助必須不受阻礙地進入加沙。



約旦國王阿卜杜拉二世當天表示，承認巴勒斯坦國不是對巴勒斯坦人民的獎勵，這是巴勒斯坦人民無可爭辯的權利。