現屆政府暫緩實施垃圾收費

環境及生態局昨日表示，現屆政府推行的各項減廢回收工作已收到明顯效果，將維持暫緩實施垃圾收費。（圖源：大公報） 中評社北京9月24日電／據大公報報導，現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費。環境及生態局昨日表示，現屆政府推行的各項減廢回收工作已收到明顯效果，加上全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜，香港正面臨多重挑戰，要避免政策對市民和商界帶來額外負擔，現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費，並循四方面推動全民減廢和分類回收。



有清潔業界代表及立法會議員歡迎繼續暫緩垃圾收費，形容是“聆聽民意、實事求是的決定”。



市民接受鼓勵性減廢措施



政府去年5月宣布暫緩推行垃圾收費，但一直未交代未來路向。環境及生態局將於下周一（29日）的立法會環境事務委員會會議，簡報施政報告的政策措施，局方昨日向立法會提交文件，提到多項調查顯示，約七至八成受訪市民認為現階段不應該或不適合推行垃圾收費；超過九成受訪者表示願意主動參與減廢回收；大多數受訪者認為政府優先工作是設置更便利的回收設施及加強減廢回收的宣傳和教育。這些意見反映相較懲罰性的垃圾收費，市民更願意接受協助性和鼓勵性的減廢回收措施。



環境及生態局指出，過去數月收到不少來自物管、飲食及清潔業等界別代表的意見，都表示雖然贊同推動減廢回收，但現時正面對人手不足和經營挑戰，不希望政府急於實施垃圾收費。從市民和業界的聲音可見，要在現階段實施垃圾收費，實在欠缺所需的社會支持。



文件亦提到，在全球貿易戰和地緣政治局勢日趨複雜的背景下，香港正面臨多重挑戰，要避免政策對市民和商界帶來額外負擔，政府應因時制宜制定推進減廢回收工作的策略。考慮到現屆政府推行的各項減廢回收工作已有明顯效果，現屆政府將維持暫緩實施垃圾收費。