陳智思接任西九董事局主席

上圖：西九文化區可望打造成為全球矚目的文化旅遊地標。下圖：政府昨日公布，行政長官委任陳智思接替唐英年為西九文化區管理局董事局主席。（圖源：央視新聞） 中評社北京9月24日電／據大公報報導，政府昨日公布，行政長官委任陳智思接替唐英年為西九文化區管理局董事局主席，同時委任翟紹唐為副主席，以及陳清霞為新成員，任期由2025年10月1日至2027年9月30日，為期兩年。



對於有關任命，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，陳智思現為西九管理局董事局副主席。在擔任副主席前，他在董事局擔任成員多年，熟悉西九文化區項目。陳智思具備豐富的行政管理和公共服務經驗，以及廣泛的商業網絡，能帶領西九管理局打造文化區成為全球矚目的文化旅遊地標，提升香港在國際文化版圖上的地位。翟紹唐自2022年加入董事局，一直積極為西九管理局不同範疇的工作提供寶貴意見，貢獻良多。相信翟紹唐能推動西九文化區的持續發展。她亦歡迎陳清霞加入董事局，為董事局加添新動力。



羅淑佩衷心感謝唐英年主席多年以來對西九文化區發展的重大貢獻。她說，唐英年曾以不同身份擔任董事局主席。在他的卓越領導下，西九文化區走過許多重要里程碑。在他的任期內，西九文化區各項世界級文化藝術設施落成和啟用，包括戲曲中心、自由空間、M＋和香港故宮文化博物館。西九管理局同時成功把展覽和舞台劇帶到內地以至海外，展示及提升香港的文化軟實力，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。



《西九文化區管理局條例》（第601章）規定，董事局是西九管理局的管治及執行機構，負責規劃、發展、營運及維持西九文化區的藝術文化設施及相關設施。