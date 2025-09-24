李家超：上下一心齊應對　沉著應戰樺加沙

打風“重災區”杏花邨，海旁不時卷起巨浪，海浪一度湧至6米高。（圖源：大公報） 中評社北京9月24日電／據大公報報導，超強台風“樺加沙”凶猛來襲。天文台今日（24日）凌晨1時40分發出九號烈風或暴風風力增強信號，凌晨2時40分改發十號飓風信號。“樺加沙”今早最接近本港，今日天氣惡劣，會有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪，市民不能掉以輕心。



行政長官李家超昨日表示，特區政府所有應急隊伍已準備就緒，以確保市民安全。各部門會繼續上下一心、堅守崗位，盡力減低風暴帶來的威脅和影響；強調“齊心應對這次超強台風襲港可能帶來的危機與風險。”



天文台23日下午2時20分掛出8號風球，至今日凌晨改發九號烈風或暴風風力增強信號。天文台指，“樺加沙”環流廣闊，風勢猛烈。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。



“受顯著風暴潮影響，今日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。”



“樺加沙”被稱為本年度“風王”，政府飛行服務隊定翼機昨日直擊台風“樺加沙”中心，穿過風眼瞬間拍攝到其內部結構，保安局社交網頁上載有關畫面，形容相當震撼！“今次台風威力強大，範圍極廣，穿過暴風中心時亦不足以拍攝到完整清晰嘅風眼，只能捕捉到風眼壁嘅四分之一，超級誇張！”



全力以赴，應對超強台風，香港社會連日超前部署，嚴陣以待，行政長官李家超22日特別指示保安局提早啟動緊急事故監察及支援中心，預先做好統籌及應變部署，並接連2日視察不同部門的應對措施（詳見另稿）。各政府相關部門、應急團隊、地區關愛隊等緊守崗位，做好準備，同時協助好有需要的市民。



截至昨晚11時，民政事務總署在各區共開放49個臨時庇護中心，共有684人入住。政府1823電話中心收到5宗塌樹報告，而消防處收到7宗。土木工程拓展署收到1宗山泥傾瀉報告。