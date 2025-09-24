中國—東盟成員國總檢察長會議在香港舉行

中評社北京9月24日電／據人民日報海外版報導，第15屆中國—東盟成員國總檢察長會議23日在香港舉行，中國與東南亞國家聯盟成員國總檢察長和檢察機關代表共約80人出席會議。



本次會議由最高人民檢察院主辦、香港特區政府律政司承辦，以“數字時代打擊洗錢、腐敗犯罪及資金追繳”為主題，深入探討當前洗錢與腐敗犯罪在數字時代所呈現的跨國性、流動性和複雜性，呼籲中國與東盟成員國攜手應對。



最高人民檢察院檢察長應勇致辭時說，會議主題反映與會各方對洗錢犯罪、腐敗犯罪、非法資金跨境轉移危害的認識，體現檢察機關加強反洗錢、反腐敗國際合作的共同願望，持續深化在犯罪資金追繳的合作，攜手維護地區安全穩定，促進共同發展。



香港特區行政長官李家超說，香港作為“一國兩制”下唯一實行普通法的雙語司法管轄區，致力維護法治，具備充分條件成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心。數字時代下，各地應攜手合作，以創新科技對付手法層出不窮的罪犯，創造安全的未來。



香港特區政府律政司司長林定國表示，香港在“一國兩制”框架下與各東盟成員國保持緊密法律合作，包括簽訂雙邊司法協助協定、開展基於互惠承諾的合作，並履行相關國際公約。香港會繼續加強與東盟成員國在打擊跨境犯罪方面的合作，應對地區經濟和社會形勢最新發展。



會議上，中國與東盟成員國代表團團長簽署聯合聲明，鄭重宣告中國與東盟成員國將致力打擊包括洗錢和腐敗犯罪的跨國犯罪，加強知識經驗與最佳實踐的交流共用，完善反洗錢和反腐敗法律框架。



中國—東盟成員國總檢察長會議由中國最高人民檢察院於2004年發起成立，是中國與東盟各成員國檢察機關就共同關注議題開展高層級交流的常規多邊平台。