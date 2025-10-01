呂耀東：修正主義抬頭維護中日關係任重道遠

中國社會科學日本研究所副所長、研究員呂耀東（中評社資料圖） 中評社北京10月1日電（記者 郭至君 陳思遠）中國評論通訊社、中評智庫基金會在北京記者站召開了以“石破茂內閣困境與中日關係動向”為主題的思想者論壇，多位相關領域研究專家齊聚一堂，對當前日本國內政治生態的困局與中日關係未來走向等議題發表了自身的深邃見解。中國社會科學院原日本研究所副所長、研究員呂耀東就日本石破茂內閣歷史立場、日本歷史修正主義趨勢及中日關係發展等議題發表觀點，剖析當前中日關係面臨的挑戰與未來走向。



呂耀東指出，日本石破茂內閣的歷史立場，既凸顯日本政壇保守化與歷史修正主義趨勢，也使中日以史為鑒的溝通陷入困境。



從關鍵歷史節點表態看，今年8月15日，石破茂僅在武道館祭奠二戰時期日本國內死者，迴避日本的加害者角色。此前他雖在非官方學術會議提及8月15日是戰敗日，但官方場合始終緘口不言。此外，石破茂曾稱或於9月2日以個人名義就歷史問題表態，最終無行動；此前日本官方甚至還呼籲西方國家不參加中國“九三”紀念活動。



對於石破茂的沉默，外界有觀點認為其受國內黨內掣肘，但呂耀東表示，實則自民黨內部已形成歷史修正主義氛圍，石破茂的態度是受整體環境影響，而非單純“不敢說”。在紀念活動層面，日本今年隆重舉辦廣島、長崎核爆紀念活動，邀請多國代表參與，著重強調自身“受害者”身份，卻避談“加害者”身份，且邀請中國台灣地區參與相關活動，引發廣泛關注。



呂耀東認為，當前日本正處於謀求擺脫“戰後體制”、推動修改和平憲法的政治右傾化進程中，在此背景下，日本的歷史修正主義已不再局限於國內，而是逐漸外溢至國際社會。安倍晉三曾提出“日本戰後外交總決算”，旨在淡化《波茨坦公告》《開羅宣言》，突出《舊金山合約》的影響，已經堂而皇之將歷史修正主義應用於改變“戰後體制” 的外交政策之中。

