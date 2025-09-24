澳門學生在演講中增強家國情懷

同學們踴躍舉手與台上演講者互動（主辦方供圖） 中評社北京9月24日電／據人民日報海外版報導，“講好中國故事——覺醒年代”主題講座近日走進澳門勞校中學、聖若瑟教區中學第六校、鏡平學校（中學部），澳門學生在江蘇省金牌講解員帶領下，採用演講與音視頻、問答互動相結合的創新形式，從鴉片戰爭、五四運動及“南陳北李”相約建黨三個維度講述歷史故事，幫助澳門青少年深入認識國情，瞭解中國共產黨創建歷程。活動吸引3所學校千餘名中學生參與。



從聽者變成講者，從台下走到台上，從被動學習到主動參與，一個看似小小的變化，卻引發澳門同學們濃厚的學習興趣。參與第二篇章“五四運動”演講的聖若瑟教區中學第六校高一年級學生譚麗齡深有感觸地說：“在課堂上聽，與上台講很不一樣，帶著感情與理解，講一次就會記一輩子。”



“看到同學們在台上的出色表現，很為她們自豪。”聖若瑟教區中學第六校副校長黃惠玲說，同學們從9月初拿到材料，在老師輔導下利用課餘時間反復練習，到登台演講，衹有兩個多星期，就取得了看得見的成長，凸顯了這個活動的深遠意義。



帶領澳門同學們跟上視頻節奏，圓滿完成這次活動的江蘇省金牌講解員朱建勇告訴記者，澳門同學們的表現太出乎意料了——普通話講得清晰流利，演講詞被賦予豐沛感情，幾乎可以與專業講解員媲美。



“我也想試試。”聖若瑟教區中學第六校初二年級的同學們在活動結束後紛紛表示，希望能讓更多同學參與其中，換種方式學習瞭解國情，印象會更深刻。