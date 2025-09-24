中國“全球治理”倡議正轉化為實際成果

中評社北京9月24日電／據人民日報海外版報導，近日，由河南師範大學政治與公共管理學院、世界和平與發展研究院與中國世界政治研究會聯合主辦的第五屆世界和平與發展高端論壇在河南師範大學舉辦。來自清華大學、中國社會科學院、中共中央黨校（國家行政學院）、中國人民大學、廈門大學等多所高校與科研院所的專家學者匯聚一堂，圍繞推動構建更加公正合理的國際新秩序、推動全球治理體系改革、構建人類命運共同體等議題展開交流對話。



做世界多極化進程主要推動者



近年來，中國提出構建人類命運共同體重大理念，以及高質量共建“一帶一路”、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為應對人類共同挑戰提供新方案。在全球治理的多個關鍵領域，中國推動達成並落實應對氣候變化《巴黎協定》；推進國際法治領域創新，會同32個國家建立國際調解院；推動完善人工智能全球治理，提出《全球人工智能治理倡議》，為加強全球治理提供新倡議、新機制的有益補充。



“面對‘世界秩序將如何重塑’這一時代之問，中國正以推動構建人類命運共同體為核心理念和行動，並通過‘四個聚焦’積極參與全球治理。”中國社會科學院秘書長、黨組成員趙志敏說，一是聚焦“破解治理赤字”，落實全球治理倡議，為全球治理體系改革貢獻中國智慧。二是聚焦“守護和平底線”，倡導共同、綜合、合作、可持續的新安全觀。三是聚焦“激活發展動能”，通過自身高質量發展為世界經濟注入強勁而持久的“中國動能”，推動全球發展，促進世界現代化。四是聚焦“推動文明鼎新”，以中國式現代化探索人類文明新形態，努力做文明鼎新歷史進程中的先知先行者、鼓舞促進者。



“作為當今世界最大的發展中國家，中國是世界多極化進程的主要推動者和合作者。”中國人民爭取和平與裁軍協會副會長於洪君認為，面對當前多種力量的平行存在、共同發展、深度互動且相互影響的新格局、新態勢，中國在始終堅守“世界最大發展中國家”時代定位、認真履行聯合國安理會常任理事國歷史責任的同時，努力維護世界反法西斯戰爭的勝利成果，嚴格信守“永不稱霸”的國際承諾，大力推動構建均衡穩定、協調發展的大國關係框架，堅持在國際事務中為廣大發展中國家代言，為建立公正、合理、持久、穩定的國際新秩序作出不懈努力，樹立負責任大國的良好形象。