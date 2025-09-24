西方承認巴勒斯坦國是“必要步驟但非終點”

中評社北京9月24日電／據新華社報導，在22日舉行的和平解決巴勒斯坦問題和落實“兩國方案”高級別國際會議期間，法國、比利時、安道爾、盧森堡、馬耳他、摩納哥宣布承認巴勒斯坦國。前一天，英國、加拿大、澳大利亞、葡萄牙已作出同樣宣布。目前，二十國集團中，德國、意大利、日本、韓國仍未承認巴勒斯坦國，美國則繼續在巴以問題上偏袒以色列。



分析人士認為，西方多國近來承認巴勒斯坦國是出於應對內外輿論壓力等考量，更多是一種政治姿態。這波“承認潮”能在一定程度上加強國際社會對“兩國方案”的支持，但對於結束加沙衝突、真正落實“兩國方案”作用有限。



承認迫於內外壓力



分析人士指出，以色列在加沙地帶的軍事行動造成日益嚴重的人道主義災難，引發國際社會普遍憤怒。上述西方國家在這樣的背景之下承認巴勒斯坦國，主要有以下考量。



首先，這些國家的政府需要應對日益高漲的國內民意壓力。巴勒斯坦政治分析人士胡薩姆·達賈尼認為，很多西方國家民眾非常同情飽受戰火摧殘的巴勒斯坦人，希望本國政府為此採取措施，這些國家正是迫於民意壓力而承認巴勒斯坦國。美國地緣政治情報服務網站文章指出，在英、加、澳等國，中左翼政府面臨內部進步派力量和親巴勒斯坦穆斯林團體的游說壓力，法國人口中有10%為穆斯林群體，這次承認旨在對國內輿情民意“有所交代”。



其次，這些國家需要修復因此前偏袒以色列而受損的國際形象。新一輪巴以衝突2023年10月爆發以來，這些西方國家作為美國盟友曾一度追隨美國支持以色列的所謂“自衛權”，淡化其在加沙的暴行。它們的立場逐漸與國際社會主流意見相悖，承認巴勒斯坦國也是有意與美以立場進行“切割”。