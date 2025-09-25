美經濟轉差　美匯料跌至94.5

美匯指數（大公報） 中評社香港9月25日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，美國聯儲局議息後宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率區間降到4至4.25厘，結果符合市場預期。會後公布的季度利率點陣圖顯示，貨幣政策委員會（FOMC）官員們預計今年年底前仍有兩次減息機會，每次減息幅度為0.25厘。聯儲局主席鮑威爾稱，今次減息行動屬於風險管理，暗示聯儲局並非開啟持續的減息周期。於聯儲局議息後，美匯指數跌至2022年9月以來形成的下降通道軌底部約96.218水平，之後小幅反彈至97.8水平，執筆之時回落至97.3水平附近整固。本周美國將公布的經濟數據，包括個人消費支出物價指數（PCE），及第二季美國國內生產總值GDP終值。



我們維持對美匯指數今年中性偏淡的看法不變。密歇根大學調查顯示，美國消費者信心指數創四個月新低，9月美國消費者信心指數初值為55.4，市場預期為58。失業擔憂加劇，而長期通脹預期連續第二個月上升。美國國會預算辦公室（CBO）也下調對美國今年經濟增速的預測，並上調今年美國通脹和失業率的預測。國會預算辦公室發布的經濟預測顯示，2025年美國經濟增長升幅為1.4%，低於1月時預測的1.9%，今年通脹將升至3.1%，比此前預測高出近1個百分點，失業率則預計將在今年底達到4.5%的峰值。我們認為，隨著美聯儲開始減息，美匯指數料將拾級而下，今年年底前不排除測試94.5水平。