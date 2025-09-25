日本加息升溫　美元資產當災

面對通脹壓力，日本央行勢要透過加息支撐匯價與遏抑通脹。（大公報） 中評社香港9月25日電／美元資產刮起大風暴不遠。日本政治不明朗，加息撐匯價預期升溫，加上美開啟減息，進一步推升圓匯，隨時觸發新一波套息交易平倉潮，美股債勢當災，近月日資破紀錄減持美股是一個重要警號。



大公報報導，聯儲局減息對美股債刺激作用不大，美元資產沽壓未減。特朗普政府施政遇阻，最新例子為美國聯邦法官暫時阻止特朗普解雇聯儲理事庫克，這宗訴訟關乎聯儲局的獨立性。由於庫克繼續是聯儲局理事，令人憂心美息走勢與大幅減息的市場預期有落差，將引發美國以至環球金融難以預計的震蕩。同時，中東緊張局勢再度升溫，資金避險，不利美元資產及加密幣，近日比特幣走弱，反復回落至11.2萬美元，投資者要提高警覺。



日本政治不明朗，首相辭職，引起市場不安，令日本貨幣及財政政策存在很大不確定性，美元兌日圓曾升近149水平。不過，有消息傳出日本央行官員透露，年內央行仍有機會再次加息，最快可能在10月，美元兌日圓迅速回落至147水平。值得留意，上周日本央行議息會議維持利率不變，但罕有出現兩名日本央行委員支持指標利率上調0.25厘，可見日本央行的利率鷹派逐步抬頭，加上首度提出持日股ETF及房讬基金REIT，釋放日本央行逐步推進利率正常化的信號。



事實上，日本加息有實際需要，主要是日圓長期弱勢復加美國向全球加關稅，導致日本通脹顯著高於2%的目標。今年7月日本整體消費物價指數同比升3.1%，扣除食品及燃料成本的消費物價指數按年升高達3.4%。由於美關稅影響未完全浮現，未來數月日本通脹升勢會更猛烈，對經濟造成負面衝擊逐步加劇，重擊投資與消費。



日本緊縮貨幣恐掀金融震蕩



因此，無論誰出任日本新首相，都要面對通脹壓力，要透過加息支撐匯價與遏抑通脹。調查顯示，超過六成受訪分析員預期日本年底前將指標利率上調至0.75厘。近月對衝基金加碼押注日本加息，賭圓匯上升。花旗預料下季美元兌日圓可能跌至140水平。若如是，市場擔心引發日圓套息交易平倉潮，即沽售金融風險資產，以償還借入的日圓，相信史上最貴的美元資產將首當其衝。



日資拋售美股金額破紀錄



值得留意的是，美日貨幣政策呈現分化，美聯儲局持續減息的同時，日本央行則反其道而行加息，導致美日息差收窄，無可避免加速日資班師回朝，美國股債資產沽壓將進一步加大。根據美國財政部數據，今年7月日本投資者淨沽售美股規模達151.5億美元，為1977年以有紀錄以來最多，不排除未來數月續減持美股。同時，近日澳洲主權基金未來基金表明會削減美元資產，預示美股債不容樂觀。投資者不宜掉以輕心，提防美元資產超級風暴來襲。