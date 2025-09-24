台風“樺加沙”逼近　澳門進入即時預防狀態

中評社北京9月24日電／據新華社報導，台風“樺加沙”逼近，澳門特區政府地球物理氣象局23日13時發出橙色風暴潮警告，且將於當日17時發出八號風球。為保障市民生命及財產安全，按照特區行政長官批示，自當日13時起，澳門特區進入即時預防狀態。《台風期間風暴潮低窪地區疏散撤離計劃》同步執行。



民防行動中心在23日稍早舉行的記者會上表示，將通過設置於澳門4個高點及低窪地區的140個“天眼”支柱上的警報系統，以中文普通話和粵語，以及葡萄牙語、英語向市民及旅客發出疏散撤離的預警信息。整個疏散撤離行動目標將在23日17時前完成。



因應發出橙色風暴潮警告，澳門17間避險中心、4個集合點及4個緊急疏散停留點23日13時對外開放。



根據地球物理氣象局最新資料，“樺加沙”23、24日持續向西北偏西方向移動，並逐漸靠近澳門。23日稍晚風勢將開始顯著增強，有驟雨及雷暴，傍晚至晚間改發紅色風暴潮警告機會較高。



地球物理氣象局預計“樺加沙”24日凌晨至早上將會相當接近珠江口，有機會於澳門100公里內掠過，屆時澳門風力有機會達12級飓風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴。24日凌晨改發九號風球機會為高，清晨改發十號風球機會為較高。



為應對台風影響，懸掛八號風球後澳門所有陸路公共交通服務將會暫停；4條連接澳氹的跨海大橋及蓮花大橋將於23日18時30分起封閉；澳門往返香港航線於23日下午尾班船開出後停航，其他往返內地航線、澳門海上游均已暫停。