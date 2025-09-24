廣深港高鐵香港段通車七周年客運量再創新高

中評社北京9月24日電／據新華社報導，廣深港高鐵香港段23日迎來通車七周年。該客運段今年8月創下通車以來單月最高客運量紀錄。



香港鐵路有限公司（港鐵）表示，廣深港高鐵香港段深受跨境乘客歡迎，自通車至今已累計接載乘客超9000萬人次。其中，今年前8個月乘客量達2000萬人次，按年增長近兩成；8月份更錄得超過320萬乘客人次，創通車以來單月客運量新高。



港鐵公司常務總監（香港客運服務）楊美珍表示，廣深港高鐵香港段客運量持續創新高，反映出內地與香港深化融合帶來的蓬勃發展態勢。她表示，高鐵將繼續發揮連接內地與香港的重要角色，鞏固區域交通樞紐的重要地位，同時持續優化服務，為乘客提供更安全、舒適和便捷的出行體驗。



作為連接內地與香港的重要交通基建，廣深港高鐵香港段持續從班次、站點到服務進行全方位升級，進一步密切內地與香港互聯互通與人文交流。目前，該客運段每日提供超100對列車班次，連接內地的直達站點達96個，數量較開通時增長超一倍。



為精準匹配不同乘客的出行需求，線路推出了多項針對性服務：為往返香港西九龍站與福田站及深圳北站的乘客提供“靈活行”服務，為廣深港段短途旅客推出“20次計次票”“30日定期票”等車費優惠；將京港、滬港直通車升級為“夕發朝至”高鐵動臥列車，並引入旅遊專列形式的特別班次，便利團體出行。



港鐵表示，香港西九龍站也在同步完善設施與服務，包括在乘客候車區增設桌椅及綠化元素，引入餐飲、銀行、旅遊服務等多元化商戶，同時通過大屏幕加強通關情況、列車抵達信息等實時內容發布。