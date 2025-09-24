文匯灣區　第五屆粵港澳大灣區文學周啟動

中評社北京9月24日電／據新華社報導，第五屆粵港澳大灣區文學周23日於廣州正式開幕，來自多地的文學界人士共赴金秋文學盛宴。



當天，以“新時代文學的新大眾表達”為主題的粵港澳大灣區文學高質量發展論壇在廣東文學館舉辦，粵港澳三地共話灣區文學的發展與創新。



廣東省作家協會黨組書記、專職副主席向欣表示，以廣東文學館、香港文學館、澳門文學館為代表的文學地標，為大灣區文學“硬聯通”奠定了良好基礎。“我們應積極探索符合文學發展規律的管理體制、運行機制、活動方式，逐步建立符合時代要求和文學創作規律的制度體系，打造更多具有中國特色、灣區氣派的扛鼎之作，培育新興文學業態，探索破圈跨界之道。”



在香港作家聯會永遠名譽會長江揚看來，數字時代與社會轉型的雙重背景下，香港文學尋找自身的新大眾表達，是對整個中華文化創新發展的有益探索。“新時代的香港文學提供了前所未有的機遇，可以大膽地擁抱新科技，深入大眾，在融合與創新中開辟全新的表達疆域。”



澳門文化界聯合總會中葡文化交流專委會副主任姚風說，今天的澳門可以作為大灣區文學揚帆出海的起航地，在中國文學的國際傳播上繼續發揮作用。



本屆文學周期間，還將舉辦“文心相照·嶺南與江南的對話”作家對談直播、“文學名家之夜”著名作家講座、起筆珠江“名社、名刊、名編”筆會、科幻舞台劇《中國軌道號·春》演出、“灣區之上的南方再造”詩歌之夜等多場活動，並發布多項廣東重點文學項目。