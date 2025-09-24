【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
意大利多地爆發抗議活動聲援巴勒斯坦
http://www.CRNTT.com
2025-09-24 16:39:59
中評社北京9月24日電／據新華社報導，意大利全國多地22日爆發聲援巴勒斯坦的罷工和示威遊行，抗議意大利政府向以色列提供武器裝備，要求以色列停止在加沙地帶的“種族滅絕”，並呼籲向加沙地帶提供人道援助。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中方強調必須高度重視解決巴勒斯坦問題
(2025-09-24 16:38:10)
“承認潮”對巴以“兩國方案”意味著什麼
(2025-09-24 16:35:26)
又有多國將承認巴勒斯坦國 美以孤立加劇
(2025-09-24 16:33:40)
西方承認巴勒斯坦國是“必要步驟但非終點”
(2025-09-24 16:31:05)
民眾慶祝承認巴勒斯坦國 同日中方物資運抵
(2025-09-24 14:30:39)
外交部：堅定支持巴勒斯坦恢復民族合法權利
(2025-09-23 15:28:58)
法等多國正式承認巴勒斯坦國
(2025-09-23 10:45:32)