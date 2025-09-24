】 【打 印】 
意大利多地爆發抗議活動聲援巴勒斯坦
　　中評社北京9月24日電／據新華社報導，意大利全國多地22日爆發聲援巴勒斯坦的罷工和示威遊行，抗議意大利政府向以色列提供武器裝備，要求以色列停止在加沙地帶的“種族滅絕”，並呼籲向加沙地帶提供人道援助。 


