香港時隔61年再現一年兩發“十號風球”

中評社北京9月24日電／據新華社報導，受超強台風“樺加沙”影響，香港天文台24日凌晨2時40分發出最高等級熱帶氣旋警告“十號飓風信號”（簡稱“十號風球”），這是香港自1964年之後，再次出現一年兩發“十號風球”。



今年7月台風“韋帕”襲港期間，香港天文台第一次發出“十號風球”。隨著台風“樺加沙”到來，香港天文台23日下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號。24日凌晨1時40分改發九號烈風或暴風風力增強信號。僅一小時後，改發“十號風球”。



“十號風球”生效意味著香港平均風速每小時達118公里或以上。



在超強台風“樺加沙”吹襲之下，香港多處有塌樹。截至24日早上8時，特區政府共收到169宗塌樹報告和1宗山泥傾瀉報告。有19名市民在風暴期間受傷，在公立醫院急症室接受診治。



截至早上8時，特區政府民政事務總署在各區共開放49個臨時庇護中心，共有747人入住。



截至早上9時，特區政府渠務署收到6宗水浸報告。署方表示，受顯著風暴潮影響，預計大澳水位上午會超過擋水板高度，可能引致嚴重水浸，呼籲居住高水浸風險地區的市民，及早遷離居所或到庇護中心暫避。



香港天文台表示，在24日上午9時，超強台風“樺加沙”集結在香港之西南偏南約130公里，即在北緯21.3度，東經113.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。

