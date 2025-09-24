中國推動全球治理邁向新階段

中評社北京9月24日電／據大公報報導，2025年4月，美國總統特朗普宣布，向全球貿易夥伴開征“對等關稅”，唯有中國針鋒相對實施堅決對等反擊。這標誌著中美較量，由戰略相持階段進入戰略決戰時期。



中美戰略決戰時期，預計將持續至本世紀中葉。其第一階段是，在特朗普本屆總統4年任期，中美各為首，形成世界兩大經貿和科技體系，同時，伴隨或穿插若干較小經貿區。



儘管當前全球性矛盾依然主要在經貿和科技領域，但是，地區性熱戰趨於惡化。俄烏衝突停戰而談和的機率，遠小於升級而蔓延的可能性。以色列執意占領加沙城並且在約旦河西岸擴大殖民區，令第六次中東戰爭必定持續而趨於擴大。



美欲將世界拉回叢林時代



特朗普政府繼續視中國為美國最主要對手，一再公開宣稱，欲調動美國在歐洲和中東的軍事力量。除了加強捍衛美國本土，便是加強威懾、圍堵和遏制中國。美國軍方繼續擴大和增強對“台獨”勢力的援助，繼續唆使菲律賓挑戰中國在南海主權和領土完整。特朗普在爭取諾貝爾和平獎的幌子下，簽署行政命令恢復美國國防部的歷史舊稱，將其改名為“戰爭部”。特朗普力圖把世界拉回叢林時代，實踐弱肉強食。



另一方面，西方其他重要國家，以歐盟為代表，企圖重建已然崩潰的自由主義國際秩序。但是，歐盟無力形成自主戰略也無力推行戰略自主。於是，陷於碎片化的世界，在走向人類命運共同體的長途中，首先可能實現的是，中美各為首，形成世界兩大經貿和科技體系，同時，伴隨或穿插若干較小經貿區。



全球治理架構亦即全球秩序，在人類近現代史上，是經全球性戰爭決定各國的地位而確立的制度性安排。雖然在核武器條件下，爆發新的全球性熱戰的概率不高，但是，不能完全排除，更不能低估。



第二次世界大戰後至今未發生全球性熱戰，不僅因為核武器，還由於大國及其陣營的位置和關係是付出了二戰極為慘痛的代價才取得的。