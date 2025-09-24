“安安”“可可”來港一周年　慶祝活動多

中評社北京9月24日電／據大公報報導，中央贈港的兩只大熊貓“安安”、“可可”於去年9月26日抵港，本周五（26日）將是牠們加入香港大家庭一周年。海洋公園公司行政總裁黃嗣輝昨日表示，過去一年，兩只大熊貓的成長令人十分雀躍，牠們各有獨特個性，與團隊建立了深厚的感情，“在團隊陪伴下，牠們更平靜地度過在香港的第一個台風，我們很期待繼續和牠們一起體驗更多。”



海洋公園公司動物及保育執行總監祝效忠稱，“安安”個性溫柔而敏感，個子高大、食相豪邁，同時心思細密，能察覺到最微細的環境變化；“可可”是個性獨立的“夜貓”，喜歡晚上活動，愛沉醉於自我空間，但隨著對護理員的信任日漸深厚，牠現時常常主動走到門邊要求搔背，“透過正面獎勵訓練，牠們慢慢習慣日常護理程序。安安現在已能自願配合抽血和注射，而可可在今年發情周期後也逐步回復訓練。”



為慶祝安安、可可加入香港大家庭一年，海洋公園將舉辦多項慶祝活動，包括訪客於本月26日及27日探訪安安和可可，有機會獲得驚喜紀念品。26日將舉辦特別版大熊貓“便”利紙工作坊，參加者會使用經過消毒的安安或可可糞便製作再造紙，100個名額先到先得；27日的大熊貓“筆”一樣工作坊，則會帶領訪客把安安、可可親手“摧毀”的樹木，製作成鉛筆，有80個名額。



此外，公園將於10月13日至12月12日期間，於安安和可可的栖息地進行提升工程，其間兩只大熊貓將暫別公眾，留在後勤位置。