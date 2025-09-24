善用AI發展北都　可省14億建築成本

中評社北京9月24日電／據大公報報導，新一份施政報告提出加快步伐應用人工智能（AI），房屋局局長何永賢昨日表示，AI有助減低建築成本，舉例房屋署現時應用的AI自動生成程式，有助減少物料浪費、優化樁柱布局設計，若相關程式應用在北部都會區，按未來十年發展100幢樓宇推算，可省14億元建築成本。何永賢稱，推行租置計劃的難處在於兼顧居民意見及政府收支，現時39個租置屋邨中，有3萬個單位尚未售出，需時研究租置單位的定價及混合業權等問題。



何永賢早前在施政報告措施記者會上表示，將在建築設計方面應用AI。她昨日接受電台訪問時舉例提到，房署於2020年開始，與科技公司研究自動生成設計程式，用於設計屋邨小徑地磚的鋪排方式，以減少物料浪費；同一程式其後被房署工程師團隊用於樁柱設計，配合地底岩層高低等變化，設計最合適的樁柱密度和大小，預計每幢大樓建築費能省下100萬元。



她表示，土力工程處、屋宇署及房署合作推動北部都會區發展項目，最新數據顯示，地底的變質沉積岩可承受力可達5000千帕，較原估計的3000千帕多六成，若配合AI設計樁柱，調整樁柱密度及大小，以北都未來10年發展100幢樓宇估算，可以節省14億元。她指程式亦可應用在私人項目，減少物料及資金浪費。



若重推租置 須考慮業權問題



對於施政報告前夕有聲音傳出政府擬重推租置計劃，但最終未有著墨，何永賢表示，房屋局對重啟租置計劃持開放態度，但不同屋邨的住戶有不同考慮，需要考慮定價和混合業權等問題。她亦提到，重推租置要視乎公屋輪候時間，租置計劃下每年有2300個公屋單位可作回收及編配，改以居屋或綠置居的形式出售，若現時再推租置計劃，回收單位的數量相應增加，恐影響輪候公屋時間，現時未必是合適時機。



另外，特首政策組組長黃元山昨日在LinkedIn貼文提到，特首政策組日常工作很多時使用AI，例如在籌備施政報告過程中，團隊以AI輔助歸納市民的訴求及意見，讓特首政策組能快速及精準就相關議題作深入研究，減省了整理資料所需的時間。



黃元山表示，施政報告咨詢期間，共收到逾萬份意見書，團隊透過AI，快速將意見分類，歸結出頭十個最關注的題目，以及這些題目意見占比；AI亦協助團隊從大量意見中，抽取業界、政團及各群組人士的共同訴求，令團隊可首先分配時間和投入精力研究這些共同倡議的可行性；此外，AI能按主要政策範疇，細分各政策細項，羅列收到的意見，令團隊可快速有系統地閱覽各項政策建議，有助訂定工作優先次序和資源分配。