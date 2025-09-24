又有多國將承認巴勒斯坦國　美以孤立加劇

中評社北京9月24日電／據國際在線報導，在巴以衝突持續升級、加沙人道危機深重的背景下，一場落實“兩國方案”的國際會議即將於9月22日在聯合國總部召開。



據悉，屆時法國、英國、加拿大等10個國家將正式承認巴勒斯坦國。



“關鍵一步”



埃及總統塞西20日同法國總統馬克龍通電話。雙方一致強調22日這次會議的重要性，認為它是承認巴勒斯坦國、落實“兩國方案”原則，並在1967年6月4日邊界基礎上建立一個以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國的“關鍵一步”。



又有多國將承認巴勒斯坦國 美以國際孤立加劇



目前，超過三分之二的聯合國會員國已承認巴勒斯坦國。除早已表態的多國之外，法國、英國、加拿大、葡萄牙等國家近期也相繼宣布將正式承認巴勒斯坦國。



“和平之門”



當地時間9月12日上午，第80屆聯合國大會以142票贊成、10票反對、12票棄權的表決結果通過一項決議，支持關於和平解決巴勒斯坦問題及實施“兩國方案”的紐約宣言。



巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾說，這份決議是第80屆聯大通過的第一個重要議題，這或許是一個“好兆頭”。他說，幾乎所有人都渴望“打開和平之門”。



然而，僅幾天後的9月18日下午，聯合國安理會在就10個非常任理事國提出的涉加沙停火決議草案進行表決時，由於常任理事國美國再次行使一票否決權，草案未能通過。而這並非美國第一次在巴以問題上投下否決票。

