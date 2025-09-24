中方強調必須高度重視解決巴勒斯坦問題

中評社北京9月24日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽23日在安理會巴勒斯坦問題高級別會議上發言，強調必須高度重視並加快解決巴勒斯坦問題。



耿爽說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，事關中東和平穩定、國際和平與安全。本輪衝突爆發後，巴勒斯坦人民深陷水火，黎巴嫩、敘利亞、也門、伊朗等多地局勢升級，就連卡塔爾也遭到襲擊。中東硝煙四起、動蕩加劇，惡化了全球安全環境，衝擊了世界經濟發展前景，不符合國際社會的共同利益。為此，必須高度重視並加快解決當前亂局的核心——巴勒斯坦問題。



耿爽表示，近兩年的衝突已使加沙生靈塗炭、滿目瘡痍。中方敦促以色列立即停止在加沙的一切軍事行動，履行占領方的國際人道法義務，全面恢復人道物資准入。以色列在約旦河西岸持續擴張定居點，強拆巴勒斯坦人建築，頻繁開展搜捕襲擊，縱容定居者暴力。近期占領方還批准並推進“E1區”定居點計劃，這一危險行為嚴重違反國際法和安理會決議，衝擊巴勒斯坦領土連貫性，侵蝕巴勒斯坦獨立建國基礎。中方呼籲以色列立即停止定居點活動，遏制定居者暴力，撤銷對巴勒斯坦經濟活動的限制。



耿爽強調，必須糾正巴勒斯坦遭受的歷史不公。“兩國方案”是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，不可替代、不容否定。國際社會應努力重振“兩國方案”前景，支持巴勒斯坦早日獨立建國、早日成為聯合國正式會員國。



耿爽指出，本輪衝突爆發以來，濫用武力和軍事冒險頻頻發生，引發地區局勢深刻演變。中方呼籲各方切實尊重中東國家的主權、安全和領土完整，呼籲以色列切實尊重中東人民的生存權、發展權，呼籲中東各國秉持共同安全理念，共建公平正義的地區秩序，共創和平發展的地區未來。



耿爽說，中方在巴勒斯坦問題上始終秉持公道正義，始終堅定支持巴勒斯坦人民正義事業。中方願同國際社會一道努力，推動停火止戰、緩解人道災難、落實“兩國方案”，最終實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，讓中東地區迎來和平穩定與發展繁榮。



